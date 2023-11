Medio Oriente: Schlein, serve cessate il fuoco, a Gaza strage umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo preso una posizione molto forte per un cessate il fuoco umanitario accanto a quello chiesto dalle Nazioni unite ormai da qualche tempo. Credo che abbiano fatto bene Francia, Spagna e Portogallo a sostenere la risoluzione delle Nazioni unite sulla tregua umanitaria, ha fatto un errore il governo italiano a non sostenerlo”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a “Radio Anch'io”, su Rai Radio uno. “Non possiamo assistere a una strage umanitaria come quella che stiamo vedendo a Gaza, non possiamo assistere a questa continua uccisione di persone innocenti”, ha proseguito. “Per questo – ha concluso – chiediamo un cessate il fuoco umanitario, per fornire aiuto alla popolazione di Gaza, non si è mai visto in un conflitto che non si riuscisse a fornire aiuto umanitario alla popolazione civile. Si tratta di violazioni del diritto internazionale”. (Rin)