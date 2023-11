Legge Bilancio: Schlein, è fragile, non ha un'anima né una visione del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del governo “è una manovra fragile perché sovrastima la crescita e non ha un'anima, una visione del futuro del Paese”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a “Radio Anch'io”, su Rai Radio uno. “Il taglio del cuneo – ha proseguito – non è strutturale, perché dura soltanto un anno, e non c'è niente sui servizi pubblici essenziali. Noi stiamo insistendo molto sulla difesa della sanità pubblica, perché il governo sta tagliando e vediamo i servizi che vengono meno e le liste d'attesa che si allungano a dismisura”. (Rin)