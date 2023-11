Tanzania: presidente tedesco Steinmeier chiede perdono per vittime colonialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, ha chiesto alla Tanzania perdono per le vittime del dominio coloniale tedesco durante l'incontro con i loro discendenti che ha avuto oggi a Songea, nel sud-ovest del Paese. Dal 1885 al 1918 Africa orientale tedesca con Ruanda, Burundi e parte del Mozambico, la Tanzania fu teatro dal 1905 al 1907 della rivolta della popolazione dei Maji-Maji, repressa dalle truppe coloniali della Germania che causarono 300 mila morti. Nel primo incontro tra un rappresentante dello Stato tedesco con i discendenti delle vittime, Steinmeier ha dichiarato: “Vorrei chiedere perdono per ciò che i tedeschi hanno fatto ai vostri antenati e vorrei assicurarvi che noi tedeschi lavoreremo con voi per trovare le risposte alle domande aperte che non vi lasciano in pace”. Steinemier ha quindi evidenziato: “Mi vergogno di ciò che le truppe coloniali tedesche hanno fatto ai vostri antenati”. Il presidente della Germania ha, infine, affermato: “Mi inchino alle vittime del dominio coloniale tedesco”. (Geb)