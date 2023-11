Energia: la guerra a Gaza lascia l’Egitto a secco di gas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati dell'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche hanno rivelato che il volume del consumo di gas naturale nel mercato locale è aumentato lo scorso maggio a 3,95 milioni di tonnellate, rispetto ai 3,81 milioni del periodo di confronto. Il governo ha affermato inoltre che il consumo di gas è aumentato a un ritmo senza precedenti durante il periodo estivo, quando le temperature hanno superato i 40 gradi, a causa dell'uso dei condizionatori d'aria. Il 57 per cento del consumo di gas naturale in Egitto è destinato al settore elettrico, il 25 per cento al ​​settore industriale, il 10 per cento al settore dei derivati ​​del petrolio e del gas, il 6 per cento alle abitazioni e il 2 per cento alla fornitura di automobili. (segue) (Cae)