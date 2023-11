Germania: ministro Giustizia Buschmann, tolleranza zero contro l'antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non accetta l'antisemitismo e intende contrastarlo con una politica di “tolleranza zero”, tra l'altro con un inasprimento del diritto penale. È quanto afferma il ministro della Giustizia tedesco, Marco Buschmann, in un documento che ha preparato per l'incontro con i colleghi dei Laender, in programma per il 10 novembre a Berlino. Nel testo, visionato dal quotidiano “Die Welt”, l'esponente del Partito liberlademocratico (Fdp) condanna le manifestazioni di odio per gli ebrei avvenute in Germania a seguito dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. Per Buschmann, far fronte con il diritto al “terrorismo di Hamas” e ai suoi effetti “anche in Germania” è una questione di “rilevanza nazionale”, con i reati di antisemitismo che non devono essere liquidati come bagatelle. A tal fine, è necessario migliorare anzitutto l’applicazione della legge esistente affinché sia “più efficace possibile”. In particolare, è importante una raccolta di dati personali per poter identificare i recidivi e portarli in tribunale. “Dobbiamo intraprendere un'azione rapida e decisiva per fermare l'esaltazione del terrorismo”, evidenzia quindi Buschmann. Infine, il ministro della Giustizia afferma che il perseguimento dei crimini antisemiti è di “particolare interesse pubblico” perché questi reati non mettono in pericolo soltanto la sicurezza degli ebrei, ma anche la pacifica convivenza di tutti i tedeschi. (Geb)