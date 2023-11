Bosnia: premier Repubblica Srpska, sanzioni Usa hanno paralizzato siti internet istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti al presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) Milorad Dodik, le massime istituzioni dell'entità sono paralizzate da giorni poiché i siti web ufficiali sono per lo più inaccessibili. A confermarlo è stato il primo ministro della Repubblica Srpska Radovan Viskovic, ripreso dalla stampa locale. "Siamo stati brutalmente esclusi anche se abbiamo pagato tutto fino al febbraio 2025 a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti al presidente della Repubblica Srpska", ha detto Viskovic, secondo cui tutto è avvenuto dopo che gli Usa hanno annunciato che le sanzioni contro Dodik erano state inasprite e che anche i due figli erano sulla "lista nera". Viskovic ha precisato che a parte il dominio del governo dell'entità, "i siti web di tutti i ministeri e di molte agenzie sono ancora inaccessibili ai cittadini". “È stato cancellato anche il dominio ufficiale del presidente Dodik, che nel frattempo, il 21 ottobre scorso, si è registrato su un nuovo dominio in Serbia", ha aggiunto il premier, spiegando che il governo dell'entità "sta adottando le misure necessarie per superare questo problema". (Seb)