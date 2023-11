Bielorussia: deputati approvano ritiro da accordo controlli congiunti frontiera con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La camera bassa del Parlamento bielorusso ha approvato un disegno di legge per porre fine all'accordo tra Bielorussia e Ucraina sull'organizzazione di controlli congiunti ai valichi di frontiera. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". Secondo le autorità bielorusse, il disegno di legge è stato preparato in relazione a una "violazione significativa" da parte di Kiev dei termini dell'accordo intergovernativo firmato a Kiev il 14 dicembre 1995. Per entrare in vigore, il progetto di legge dovrà essere approvato dalla camera alta del Parlamento e poi firmato dal leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko. (Rum)