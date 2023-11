Caivano: inchiesta appalti e camorra, imprenditori arrestati erano anche vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittime di estorsione da parte della criminalità organizzata ma al tempo stesso anche partecipi di un sistema corruttivo che li avvantaggiava nell'assegnazione degli appalti. Gli imprenditori coinvolti nell'inchiesta appalti e camorra a Caivano che stamattina è sfociata in nuovi arresti hanno rivestito un doppio ruolo. E' quanto emerge dall'inchiesta coordinata dai carabinieri e condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli dal novembre 2022 a luglio 2023. In sintesi l'indagine, si legge in un comunicato stampa, ha consentito di far emergere una concreta infiltrazione della locale criminalità organizzata nelle attività di governo ed amministrazione del comune di Caivano e, in particolare, nella gestione degli affidamenti degli appalti per i lavori pubblici. Dalle indagini è emerso che l’organizzazione criminale riusciva ad ottenere da parte dei pubblici amministratori l’indicazione di notizie riservate relative all’aggiudicazione degli appalti in modo da poter indirizzare le richieste estorsive; in più di una occasione, i pubblici dipendenti si ponevano come intermediari tra gli imprenditori e i camorristi nella richiesta del pagamento delle estorsioni, ovvero nel ritiro del denaro; gli stessi imprenditori, se da una parte erano vittima della richiesta estorsiva, dall’altra riuscivano ad ottenere gli incarichi attraverso dazioni corruttive ad amministratori e dirigenti comunali compiacenti. (Ren)