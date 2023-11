Medio Oriente: Cile, Boric richiama per consultazioni ambasciatore in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha richiamato l'ambasciatore in Israele, Jorge Carvajal, per consultazioni circa l'offensiva di terra nella Striscia di Gaza. "Dinanzi alle inaccettabili violazioni del Diritto internazionale umanitario nelle quali incorre Israele nella striscia di Gaza, come governo del Cile abbiamo deciso di richiamare per consultazioni l'ambasciatore in Israele, Jorge Carvajal", ha scritto Boric in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Il Chile, prosegue Boric, "condanna energicamente e segue con grande preoccupazione il fatto che le operazioni militari, che sono ora diventate una punizione collettiva alla popolazione civile palestinese a Gaza, non rispettano le norme fondamentali del diritto internazionali, come dimostrano le oltre ottomila vittime civili, in gran maggioranza donne e bambini". Si tratta della seconda presa di posizione assunta nel giro di poche ore da un Paese latinoamericano nei confronti della crisi in Medio Oriente: nella serata di martedì, il governo della Bolivia aveva annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con Israele, accusando lo stato ebraico di commettere crimini di guerra nella Striscia di Gaza. (segue) (Abu)