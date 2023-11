Israele: con rottura relazioni, Bolivia appoggia terrorismo e regime Ayatollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo della Bolivia di interrompere i legami diplomatici con Israele "è una resa al terrorismo e al regime iraniano degli Ayatollah". Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri israeliano. "Muovendo questo passo, il governo boliviano si allinea con l'organizzazione terroristica Hamas, responsabile della morte di oltre 1.400 israeliani e del rapimento di 240 persone, tra cui bambini, donne neonati e anziani", prosegue la nota. Per Tel Aviv, "il sostegno della Bolivia al terrorismo e la sua sottomissione al regime iraniano", sono prova dei "valori rappresentanti" da La Paz. Dal cambio di governo in Bolivia, con l'elezione del neo-socialista Luis Arce, "le relazioni tra i Paesi si sono svuotate di contenuto". Nel rendere nota la decisione di interrompere le relazioni, il governo della Bolivia aveva parlato di una risposta “all’offensiva militare israeliana aggressiva e sproporzionata condotta nella Striscia di Gaza”. (Res)