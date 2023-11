Germania: ministro Finanze Lindner mette in discussione abbandono carbone entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha messo in discussione il piano del governo federale per la graduale decarbonizzazione della Germania “idealmente” entro il 2030. Intervistato dal quotidiano “Koelner Stadtanzeigr”, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha dichiarato: “Finché non sarà chiaro se l'energia è disponibile e conveniente, dovremmo mettere fine al sogno di eliminare gradualmente l'elettricità generata dal carbone nel 2030”. Per Lindner, “questa data non ha comunque alcuna utilità per il clima”. Il ministro delle Finanze tedesco ha infine affermato che “la produzione nazionale di gas deve essere intensificata” e l’espansione delle energie rinnovabili deve essere accelerata. (Geb)