Imprese: Iveco, ricavi consolidati pari a 3,8 miliardi in terzo trimestre 2023

- Iveco Group ha chiuso il terzo trimestre 2023 con ricavi consolidati pari a 3,8 miliardi di euro, in aumento del sette per cento anno su anno. Lo rende noto Iveco Group, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati consolidati relativi al terzo trimestre 2023. L'Ebit adjusted è pari a 213 milioni di euro, in crescita di 112 milioni di euro, e l'utile netto adjusted è pari 84 milioni di euro. La liquidità netta delle attività industriali è di 725 milioni di euro. (Rin)