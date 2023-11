Serbia: Partito democratico presenta rapporto contro Vucic ad Agenzia prevenzione corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del Partito democratico serbo (Ds) presenteranno un rapporto all'Agenzia per la prevenzione della corruzione contro il presidente serbo Aleksandar Vucic, reo di "guidare la campagna del Partito progressita (Sns), per le elezioni parlamentari di dicembre, dalla carica di capo dello Stato". Lo ha annunciato il vicepresidente del Ds, Srdjan Milivojevic, ripreso dall'emittente televisiva "N1". Secondo Milivojevic il Ds ha già notato "numerose irregolarità" nella campagna, che portano a uno "sconvolgimento del processo elettorale" poco prima dell'annuncio della data delle prossime elezioni. "Si tratta dell'abuso del nome di Aleksandar Vucic come persona che non partecipa alle elezioni, ma che sarà ovviamente il rappresentante delle liste elettorali, non solo nelle elezioni parlamentari ma anche in quelle provinciali e locali", ha affermato il vicepresidente del Partito democratico. "Particolarmente irritante", ha aggiunto Milivojevic, "è il comportamento di Aleksandar Vucic durante l'inaugurazione di infrastrutture e di altri impianti, dove il presidente serbo abusa chiaramente consapevolmente della sua posizione di potere per aumentare i consensi del Partito progressista (Sns)". Il vicepresidente del Ds ha quindi sottolineato che il suo partito intende rivolgersi alle istituzioni, e soprattutto all'Agenzia per la prevenzione della corruzione, al fine di garantire “elezioni leali, democratiche e giuste". (Seb)