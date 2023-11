Roma: incidente tra 4 auto su A12, ferite 5 ragazza e due cacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque ragazze e due cacciatori diretti ad una battura di caccia con i loro cani, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto all’alba di questa mattina, alle 5.30 circa, sull’autostrada A12, Roma Civitavecchia, all’altezza del chilometro 34 in direzione Civitavecchia. Dopo il primo impatto, altre due auto sono rimaste coinvolte nel sinistro. Le cause dello schianto, tra la vettura su cui viaggiavano le ragazze e il fuoristrada su cui viaggiavano i cacciatori, sono al vaglio degli agenti della polizia stradale. Sul posto, sono accorsi per prima i vigili del fuoco del distaccamento di Cerveteri che hanno liberato dalle lamiere le ragazze, i cacciatori e i loro cani. Tutti hanno riportato ferite ma nessuno in modo preoccupante. Il tratto di autostrada è rimasto chiuso fino alle 7 quando le condizioni di sicurezza ne hanno permesso la riapertura.(Rer)