Roma: 57enne muore investita ad Anguillara Sabazia, 27enne denunciata per omicidio stradale

- Una donna di 57 anni è stata investita e uccisa, ieri pomeriggio ad Anguillara Sabazia mentre camminava sul ciglio di via Romana, nei pressi dell’incrocio con via Monti Reatini. Ad investirla è stata una Ford Fiesta guidata da una donna di 27 anni che si è fermata per prestare soccorso. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Radiomobile della compagnia di Bracciano e gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che costatare il decesso della donna rimasta sull’asfalto. La ragazza alla guida è stata denunciata per omicidio stradale.(Rer)