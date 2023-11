Imprese: Iveco rivede al rialzo prospettive finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco Group rivede nuovamente al rialzo le sue prospettive finanziarie per l'intero 2023 "sulla base della solida performance del terzo trimestre, delle attuali prospettive del settore, di un portafoglio in evoluzione e dell'assenza di segnali di livelli insoliti di cancellazione ordini". Lo rende noto Iveco Group, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati consolidati relativi al terzo trimestre 2023. Le prospettive prevedono: Ebit adjusted consolidato in rialzo, tra 870 e 900 milioni di euro (prospettive finanziarie precedenti: tra 750 e 800 milioni di euro); ricavi netti delle Attività industriali in rialzo, con un aumento dall'8 per cento al 9 per cento rispetto al 2022 (prospettive finanziarie precedenti: in rialzo dal 5 per cento all'8 per cento rispetto al 2022); Ebit adjusted delle Attività Iidustriali in rialzo, tra 770 e 800 milioni di euro (prospettive finanziarie precedenti: in rialzo tra 650 e 700 milioni di euro); spese generali, amministrative e di vendita delle Attività industriali confermate a circa il 6 per cento dei ricavi netti; liquidità netta delle Attività industriali confermata a circa 2,0 miliardi di euro, incluso il riacquisto di azioni e le transazioni straordinarie già comunicate; investimenti delle Attività Industriali in rialzo al 20 per cento circa rispetto al 2022 (prospettive finanziarie precedenti: in rialzo del 15 per cento circa rispetto al 2022). (Rin)