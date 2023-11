Droga: Polizia arresta tre persone con 240 dosi di cocaina a Quarto Oggiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato tre cittadini italiani di 49, 42 e 21 anni, tutti con precedenti, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Intorno alle 14, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, a seguito di un’attività investigativa, hanno individuato un appartamento, in zona Quarto Oggiaro e in uso al 42 enne, quale luogo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i poliziotti hanno notato il 49 enne e il 21 enne avvicinarsi nei pressi dell’abitazione del 42 enne per poi entrare dopo l’arrivo di quest’ultimo. Poco dopo, gli agenti hanno fermato i tre all’uscita dell’abitazione e nella circostanza il 21 enne, vistosi scoperto, ha lanciato una busta trasparente dalla finestra della cucina, poi recuperata dagli agenti e contenente diverse bustine di cocaina. A seguito di successive perquisizioni personali e domiciliari dei soggetti, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 120 grammi di cocaina suddivisa in 240 dosi, 9380 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione, un coltello per il taglio della sostanza e materiale per il confezionamento. (Com)