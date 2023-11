Kazakhstan-Francia: Tokayev riceve Macron, focus su relazione bilaterale e temi agenda internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto questa mattina ad Astana l'omologo della Francia, Emmanuel Macron. I due capi di Stato, si legge in una nota dell'agenzia Kazinform", hanno esaminato "lo stato e le prospettive di sviluppo della relazione strategica bilaterale". Il presidente kazako ha salutato la visita di Macron come "storica" e ricordato il ruolo chiave che Parigi esercita per il Kazakhstan nell'Unione Europea. "Speciale attenzione è stata data al rafforzamento del dialogo politico, la cooperazione economica e commerciale, gli investimenti, l'energia, i trasporti, la logistica e i temi culturali e umanitari". L'inquilino dell'Eliso, riferisce la nota, ha parlato della possibilità che i due Paesi siano capaci "di far registrare progressi su importanti temi internazionali, e sottolineato l'impegno a rispettare i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui l'integrità territoriale e la sovranità nazionale". Macron ha quindi anticipato che "saranno firmati importanti accordi per la promozione delle relazioni economiche e strategiche". Prima di aprire la riunione al formato allargato, Tokayev e Macron hanno anche "scambiato i rispettivi punti di vista sui temi sensibili dell'agenda internazionale". (Rum)