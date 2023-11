Ucraina: Zelensky, decisione su adesione Ue potrebbe essere presa quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sta facendo di tutto per assicurare che la decisione sull'adesione all'Ue sia presa già quest'anno. E' quanto ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sui propri profili social. "I confini dell'Unione europea saranno i confini del continente europeo. E non ci sarà nessuna 'zona grigia'! La nostra generazione politica può assicurarlo e ne sono sicuro: non perderemo un momento così speciale", si legge nel messaggio del leader ucraino. (Kiu)