Imprese: Marx (Iveco), ricavi in crescita del 7 per cento su base annua in terzo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La gestione coerente durante tutto il terzo trimestre si riflette chiaramente nei nostri numeri: ricavi a 3,8 miliardi di euro, in crescita del 7 per cento su base annua, e Ebit adjusted a 213 milioni di euro, in aumento di 112 milioni di euro". Lo ha detto l'Amministratore delegato di Iveco, Gerrit Marx, commentando i dati del gruppo relativi al terzo trimestre del 2023. "Nonostante la maggior parte dello stock di veicoli presso di noi e presso la rete abbia già ricevuto ordini confermati da parte dei clienti finali - ha proseguito -, abbiamo rallentato la consegna di nuovi veicoli alla rete dopo aver riscontrato tempi di consegna piuttosto lunghi, legati alla capacità produttiva di numerosi allestitori in tutta Europa. Questo ha portato a un livello abbastanza elevato di scorte di prodotti finiti - e di assorbimento di liquidità a livello di Gruppo - che smaltiremo nel corso del quarto trimestre 2023 e del primo trimestre 2024". "Inoltre, tra un paio di settimane lanceremo la nostra gamma completa di furgoni e veicoli industriali Model Year 2024, con i migliori propulsori della categoria e il nostro nuovissimo motore a combustione XC13", ha aggiunto. (Rin)