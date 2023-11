Medio Oriente: ambasciatore a Roma, boicottare Israele è sbagliato, dialogo culturale è importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boicottare la cooperazione culturale con la comunità israeliana, come deciso da alcuni artisti in occasione del Lucca Festival, è "sbagliato" perché nega la possibilità di portare avanti un dialogo che rimane importante. Lo ha detto Alon Bar, Ambasciatore di Israele in Italia, ad Agorà Rai Tre, condotto da Roberto Inciocchi. "Boicottare Israele, boicottare la cooperazione con la comunità artistica è sbagliato e basta. Non tutti gli artisti israeliani rappresentano necessariamente la posizione di Israele. Per noi la possibilità di continuare un dialogo in campo culturale continua ad essere molto importante", ha detto. (Res)