Roma: vendevano cocaina dalla villa familiare ai Castelli, arrestati padre e due figli

"Papà butta tutto, fuori ci sono le guardie" ma non hanno fatto in tempo a far sparire la cocaina dalla villetta familiare in cui vivevano ai Castelli romani. Gli agenti dell'VIII Distretto di polizia di Tor Carbone hanno arrestato sia il padre che i 2 figli rispettivamente di 55, 26 e 23 anni. I tre avevano dato vita ad una rilevante attività di spaccio all'interno della villetta di famiglia a San Cesareo. I poliziotti sono arrivati alla villa dello spaccio grazie ad una complessa attività di osservazione. I 2 ragazzi sono stati intercettati e trovati con della cocaina mentre erano in macchina fuori dalla villa. È quindi scattata la perquisizione, nonostante il tentativo dei 2 di ostacolare l'ingresso in casa degli agenti e tentando di avvisare il genitore del blitz. In casa il padre non è riuscito a far sparire 800 grammi tra cocaina, marjuana e hashish, oltre al materiale per l'impacchettamento e del contante. La Procura di Tivoli ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida degli arresti.