Roma: vendevano cocaina dalla villa familiare ai Castelli, arrestati padre e due figli (2)

- A Genzano, invece, gli agenti di polizia hanno arrestato, durante un controllo sulla via Appia Vecchia, un cittadino albanese di 26 anni, che ha provato a disfarsi di un portamonete che conservava all'interno degli slip. E' stato però subito bloccato dai poliziotti che hanno così recuperato 25 involucri per il confezionamento della cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire diversi grammi di cocaina ed oltre 4000 euro in contante. Il Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura, ha convalidato la misura pre-cautelare adottata dalla polizia giudiziaria. (Rer)