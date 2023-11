Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte cielo molto nuvoloso o coperto, dal primo mattino ovunque coperto. Nella notte precipitazioni deboli sparse su settori orientali e rilievi; dal mattino persistenti per tutto il resto della giornata, in intensificazione nel pomeriggio e tendenti a spostarsi verso la parte centro-orientale verso sera. Temperature minime in pianura intorno a 11 °C, massime intorno a 13 °C sull'alta pianura, a 15 °C sulla bassa pianura. (Rem)