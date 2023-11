Medio Oriente: nessuna ambulanza è entrata e nessuno ha ancora potuto lasciare Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ambulanze e i camion di aiuti umanitari sono ancora in attesa sul lato egiziano del valico di Rafah per entrare nella striscia di Gaza, e a nessuno è stato ancora permesso di lasciare l'exclave palestinese. Lo ha riferito il corrispondente dell'emittente panaraba di proprietà qatariota "Al Jazeera". In precedenza, l'Autorità per i confini e i valichi di Gaza aveva pubblicato su Facebook un elenco di nomi di oltre 500 cittadini stranieri e con doppia cittadinanza, invitandoli a dirigersi verso il valico di Rafah alle 7:00 ora locale (06:00 ora italiana) per lasciare l'exclave palestinese. (Res)