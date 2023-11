© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 14 marzo 2024 Iveco presenterà la sua "strategia di crescita". Lo ha annunciato l'Amministratore delegato di Iveco, Gerrit Marx, commentando i dati del gruppo relativi al terzo trimestre del 2023. In questa data, infatti, si terrà "il nostro prossimo Capital Markets Day", un'occasione per presentare "in maggior dettaglio" la strategia per tutte le "business unit" del gruppo. (Rin)