Medio Oriente: ambasciatore Israele a Roma, significativo aumento di casi di antisemitismo

- Aumentano in modo significativo gli episodi di antisemitismo in Italia. Lo ha detto Alon Bar, Ambasciatore di Israele in Italia, ad "Agorà Rai Tre", condotto da Roberto Inciocchi. "Il Centro di monitoraggio dell'antisemitismo di Milano ha registrato un significativo aumento di casi di antisemitismo in Italia. In alcuni casi, in alcuni spazi comprese le Università gli studenti israeliani cittadini ebraici si sono sentiti intimiditi". (Res)