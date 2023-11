Egitto-Emirati: ministro Investimenti Al Suwaidi in visita al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti stanno collaborando con l'Egitto per aumentare i propri investimenti in vari settori dell'economia egiziana nel prossimo periodo. Lo riferisce un comunicato del Consiglio dei ministri egiziano a seguito dell'incontro del ministro degli investimenti degli Emirati Arabi Uniti Mohammed Al Suwaidi con il primo ministro Mostafa Madbouly al Cairo. Al Suwaidi ha affermato che ci sono direttive del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, per cooperare con l'Egitto e aumentare gli investimenti. "Lavoreremo su un piano ampio in una serie di aree di cooperazione, durante il prossimo periodo si terranno incontri con una serie di investitori degli Emirati con l'obiettivo di concordare una serie di progetti", ha detto il ministro. (Cae)