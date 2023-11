Egitto-Cina: Banca Centrale riceve 956 milioni di dollari da Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La China Development Bank ha erogato un prestito di 7 miliardi di yuan (956,61 milioni di dollari) alla Banca Centrale d'Egitto, secondo un comunicato stampa diffuso oggi. Secondo la China Development Bank, l’accordo di prestito è stato firmato durante la terza sessione del Forum dell'iniziativa Belt and Road tenutosi a Pechino all’inizio di questo mese. La misura, fa sapere l'istituto finanziario cinese, favorirà la realizzazione del progetto infrastrutturale di Pechino e darà nuovo slancio finanziario per aumentare la cooperazione economica, commerciale e finanziaria tra i due Paesi. La banca ha concesso prestiti all'Egitto per un valore totale di oltre 6,48 miliardi di dollari. I prestiti comprendono anche una linea di credito del valore di un miliardo di dollari alle piccole e medie imprese attraverso la Banca nazionale d'Egitto e la Banque Misr, nonché il finanziamento della rete di trasmissione elettrica in Egitto con una capacità di 500 kilowatt. (Cae)