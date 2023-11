Medio Oriente: Blinken sente presidente israeliano, limitare rischi per civili a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente israeliano, Isaac Herzog, a cui ha ribadito il sostegno di Washington nel quadro della guerra contro il movimento islamista palestinese di Hamas. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha affermato che Israele ha “il diritto a difendersi contro il terrorismo, in linea con le norme umanitarie internazionali”, ribadendo la necessità di limitare al massimo qualsiasi rischio per la popolazione civile nella striscia di Gaza. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza dei cittadini statunitensi in Israele, in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, oltre alla mediazione per liberare le persone prese in ostaggio da Hamas. Infine, le parti hanno discusso il lavoro per garantire la fornitura di aiuti umanitari alla popolazione civile nella striscia di Gaza. (Was)