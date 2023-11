Ucraina-Usa: Kuleba a colloquio con Blinken, focus su missili Atacms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha avuto un colloquio con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al centro del quale è stata la questione di forniture di missili Atacms. Lo ha reso noto lo stesso Kuleba sul proprio profilo X. "Ho ringraziato gli Stati Uniti per il loro aiuto militare cruciale, inclusi gli missili Atacms molto efficace, e ho evidenziato quanto sia importante continuare l’invio di questi missili", si legge nel messaggio di Kuleba. Inoltre, le parti hanno discusso i progressi compiuti nel recente incontro di Formula pace a Malta e gli sforzi per la ricostruzione dell’Ucraina. Kuleba e Blinken hanno deciso di proseguire la cooperazione per raggiungere una pace giusta e concreta in Ucraina. (Kiu)