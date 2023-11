Kosovo: von der Leyen, progressi per riforme verso Ue, percorreremo cammino insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo sta facendo progressi costanti nelle riforme verso l'Ue. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa congiunta con la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, a Pristina, in Kosovo. "Congratulazioni per il vostro duro lavoro e i vostri sforzi. Soprattutto per il rafforzamento della democrazia, con la riforma elettorale. Naturalmente c'è ancora molto lavoro da fare, come abbiamo appena discusso nel nostro incontro, ma voglio anche rassicurarvi che percorreremo questo cammino insieme", ha detto von der Leyen. (Beb)