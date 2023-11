© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo profondo cordoglio per la morte di Claudio Cadeddu, il militare italiano, rimasto ucciso ieri in un incidente stradale mentre era impegnato nella missione umanitaria K-For in Kosovo. Si tratta di un gravissimo lutto che colpisce i familiari, a cui vanno le mie condoglianze, e l'intera comunità di Grosseto". E' quanto dichiara Marco Simiani, deputato Pd. (Rin)