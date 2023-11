Francia: Ue dà via libera ad acquisizione casa editrice Editis da parte di Kretisnky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha dato il via libera per l'acquisizione della casa editrice francese Editis, fino ad oggi di proprietà del gruppo Vivendi, da parte dell'uomo d'affari ceco Daniel Kretinsky. È quanto si legge in un comunicato, dove si afferma che il 25 per cento detenuto da Kretinsky attraverso il suo gruppo Czech Media Invest (Cmi) in Fnac-Darty non rappresenta un problema per la concorrenza. "La partecipazione minoritaria attuale di Daniel Kretinsky non gli conferisce un controllo su Fnac-Darty", si legge nella nota diffusa dalla Commissione. Kretisnky, 48 anni, controlla già diversi giornali francesi, come "Marianne", "Elle" o "Tele 7".(Frp)