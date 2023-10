Roma: Fillea Cgil, operai investiti sul Gra, convocare tavolo prefettizio su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Quando penso ad Agenzia Nova, vedo i volti, ormai familiari, di tutti coloro che, giorno dopo giorno si impegnano a raccontare il nostro territorio" Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- Chiediamo con urgenza la convocazione del tavolo prefettizio sulla sicurezza come previsto dal protocollo dell'agosto 2022. Lo dichiara il segretario generale Fillea Cgil Roma e Lazio, Benedetto Truppa. In una nota Truppa spiega: "Tante tragedie coinvolgono operai al lavoro sui cantieri di manutenzione sulle nostre strade ed autostrade. Vanno considerate - aggiunge - come morti e infortuni sul posto di lavoro e non solo incidenti stradali come spesso sono catalogate dalle autorità e dalle istituzioni. I lavori di manutenzione sono importanti perché riguardano la sicurezza del nostro territorio nazionale che di fatto hanno come committenti Anas e Rfi con le quali abbiamo sottoscritto protocolli ma che nell’esecuzione dei cantieri riscontrano situazioni di difficoltà. Abbiamo sempre più morti sul lavoro a causa di subappalti a cascata che non tengono conto delle direttive di sicurezza. Il drammatico incidente avvenuto ieri sul Grande Raccordo Anulare di Roma conferma la nostra preoccupazione sulla garanzia della sicurezza nei cantieri di manutenzione stradale e ferroviaria. Confermiamo la nostra battaglia di contrasto all’utilizzo di subappalti a cascata, la nostra necessità è che vengano rispettati criteri di organizzazione che garantiscano la prevenzione e la formazione specifica dei lavoratori. Siamo vicini alle famiglie di questa tragedia, consapevoli che le opere vanno fatte garantendo, ribadiamo, la sicurezza. Chiediamo con urgenza la convocazione del tavolo prefettizio sulla sicurezza come previsto dal protocollo dell’agosto 2022", conclude Truppa. (segue) (Com)