Roma: Fillea Cgil, operai investiti sul Gra, convocare tavolo prefettizio su sicurezza (2)

- "La tragedia sul raccordo che per l’ennesima volta coinvolge una squadra intera di operai edili che operano in presenza di traffico veicolare, con la conseguenza terribile di un lavoratore morto e di due feriti evidenzia che abbiamo bisogno di rafforzare e migliorare le condizioni di lavoro nei cantieri di manutenzione stradale", afferma la segretaria regionale di Fillea Cgil con delega alla Salute e Sicurezza, Emira Behri. "È necessario - aggiunge - rispettare le norme del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, va implementato il sistema dei controlli e vigilanza in particolare nei cantieri mobili. È necessario che vengano introdotti forme di segnalazione acustica direttamente all’interno degli autoveicoli", conclude Behri. (Com)