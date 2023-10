Guatemala: Usa vietano ingresso nel Paese a tre funzionari per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno vietato l’ingresso negli Usa a tre funzionari del Guatemala, accusandoli di coinvolgimento in attività di corruzione. In una nota, il dipartimento di Stato ha precisato che le misure sono state emesse nei confronti di Gendri Rocael Reyes Mazariegos, ex ministro dell’Interno; Alberto Pimentel Mata, ex ministro dell’Energia e delle Miniere; e il suo vice, Oscar Rafael Perez Ramirez. I tre avrebbero accettato tangenti in cambio di fattori politici, e “azioni del genere rappresentano un danno allo stato di diritto e alla trasparenza del governo del Guatemala”. (Was)