Egitto: disavanzo netto attività estere sistema bancario peggiorato del 3,4 per cento

- Il disavanzo netto delle attività estere del sistema bancario egiziano è peggiorato nel mese di settembre del 3,4 per cento su base mensile, raggiungendo i 26,785 miliardi di dollari, secondo gli ultimi dati dati della Banca Centrale d’Egitto. Le attività nette sull'estero nel settore bancario avevano iniziato a diminuire dall'ottobre 2021, per poi andare in negativo a partire da febbraio 2022, in coincidenza con la guerra ucraina. L’Egitto soffre di una grave scarsità di liquidità in dollari dallo scoppio del conflitto, che ha portato all’uscita di circa 22 miliardi di dollari e alla la svalutazione della sterlina.(Cae)