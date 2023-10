Energia: Usa, via libera a maxi parco eolico a largo delle coste della Virginia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden ha dato il via libera alla costruzione di quello che sarà il più grande parco eolico del Paese, a largo delle coste della Virginia. Lo ha annunciato in una nota il dipartimento dell’Interno. Il progetto, denominato Coastal Virginia Offshore Wind, sorgerà a 23,5 miglia nautiche a largo di Virginia Beach. Il governo federale ha stimato che il parco eolico fornirà energia pulita a circa 900 mila abitazioni. (Was)