Trasporti: Mitrano (FI Lazio), oggi primo incontro per illustrare progetto tranvia Tva a Roma

- Si è svolta questo pomeriggio l'audizione dell'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, in commissione Trasporti in Consiglio regionale del Lazio. Patanè, nel corso della seduta, ha annunciato un mese di confronti e di assemblee sul territorio per illustrare il progetto della tranvia Termini-Vaticano-Aurelio (Tva). È quanto si legge in una nota il consigliere di Forza Italia alla Regione Lazio, Cosmo Mitrano, presidente della commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti della Regione Lazio. "Come ha spiegato l'assessore Patanè – spiega Mitrano -, si tratta di un progetto importante per Roma che fa parte del Piano urbano per la mobilità sostenibile, finanziato fino a piazza Venezia con fondi del Pnrr. È un'opera grazie alla quale si dovrebbero sostituire le linee bus esistenti sulla tratta Termini-Vaticano. Saranno utilizzate tutte le tecnologie di ultima generazione per ridurre le vibrazioni". Viste le preoccupazioni manifestate in più occasioni dai commercianti, per l'impatto che l'opera rischia di avere sulle loro attività, "sono convinto - aggiunge - sia necessario fare delle simulazioni del traffico per dirimere tutte le criticità poste dai commercianti, che mantengono in piedi il tessuto economico di un territorio. Continuerà, il confronto in questa sede, tra istituzioni, imprenditori e cittadini, per arrivare a un risultato condiviso, nell'interesse di tutti", conclude Mitrano. (Com)