Serbia-Kosovo: Vucic e Kurti domani a Bruxelles

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti sono stati invitati ad incontrarsi a Bruxelles il 26 e 27 ottobre a margine del vertice dei leader europei. Lo ha annunciato il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), Peter Stano, il quale non ha potuto confermare se ci sarà un incontro congiunto dei leader, ma ha sottolineato che l'invito è stato rivolto loro affinché si intavolassero dei colloqui con la parte europea "a sostegno del dialogo e del processo di attuazione dell'accordo sulla via della normalizzazione delle relazioni". I media riferiscono che i due leader hanno accettato l'invito. (Seb)