Italia-Francia: dal Medio Oriente alle infrastrutture, cooperazione ribadita da Tajani e Colonna a Torino (5)

- La giornata ha visto anche un fuori programma a sorpresa, ovvero una visita di Tajani assieme al ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Cesana per un sopralluogo sulla pista da bob candidata dal Piemonte per le Olimpiadi del 2026. “Se dovessi votare, voterei Piemonte e non certamente un Paese fuori dall'Italia”, ha dichiarato Tajani a margine del sopralluogo. "Credo che l’impianto di Cesana possa essere una sede olimpica. Ne ho parlato anche con il ministro dello Sport. Vedremo adesso le valutazioni che faranno. Farlo in Svizzera è privo di qualsiasi senso. Qui si potrebbero ospitare in futuro anche i campionati mondiali. E' un'occasione che l'Italia non può perdere", ha concluso il vice presidente del Consiglio e titolare della Farnesina. (Res)