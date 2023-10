Famiglia: Roccella, incentivi su secondi figli per eliminare ostacoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incentivi ai secondi figli “sono la prospettiva su cui ci hanno sollecitato a muoverci i demografi. Il secondo figlio, che è un desiderio delle coppie e delle donne in particolare, è un desiderio che viene espresso in tutte le statistiche e che poi non viene fatto". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, in occasione del convegno “Dal costo del figlio al valore sociale ed economico della natalità” promosso dal Forum delle Associazioni Familiari, a Roma. "E non viene fatto - ha aggiunto - soprattutto perché intorno ci sono condizioni limitanti e di difficoltà, a partire dal lavoro. Quindi abbiamo scelto di intervenire lì per dare la libertà alle coppie e alle donne di fare i figli che desiderano e di cercare di eliminare gli ostacoli. In primo luogo attraverso la decontribuzione dal secondo figlio in poi, l’asilo nido gratuito dal secondo figlio in poi e con un ampliamento dei congedi parentali, un ampliamento del rimborso all’80 per cento dei congedi parentali”, ha concluso Roccella. (Rer)