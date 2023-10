Imprese: Roccella, a novembre incontro per facilitare rientro donne da maternità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 novembre “faremo un incontro per lanciare un codice di autodisciplina per le imprese proprio per facilitare il rientro dalla maternità per le donne”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, a margine del convegno “Dal costo del figlio al valore sociale ed economico della natalità” promosso dal Forum delle Associazioni Familiari, a Roma. “Quindi – ha aggiunto - il mantenimento non solo del posto di lavoro, ma della progressione di carriera. Fare un figlio non deve portarti alle dimissioni, come purtroppo ancora è, ma non deve in nessun modo inficiare la progressione di carriera. Anche le madri devono poter fare carriera come la fanno i padri”, ha concluso Roccella. (Rer)