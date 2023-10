Legge Bilancio: Roccella, Iva su pannolini in scorso governo era al 22 per cento, oggi al 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello scorso governo “l’Iva era al 22 per cento per i pannolini, mentre oggi è al 10 per cento, quindi siamo intervenuti con forza. Abbiamo visto che al 5 per cento non si rifletteva poi sul consumatore, ma abbiamo voluto mantenere il segnale e vediamo che succede adesso”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, a margine del convegno “Dal costo del figlio al valore sociale ed economico della natalità” promosso dal Forum delle Associazioni Familiari, a Roma. (Rer)