Legge Bilancio: Roccella, nonostante difficoltà investimenti su famiglia e natalità

20 luglio 2021

- In questa finanziaria il governo "pur con tutti i limiti, sulla famiglia e sulla natalità, ha voluto investire in maniera consistente e quindi abbiamo investito comunque 1 miliardo". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, a margine del convegno “Dal costo del figlio al valore sociale ed economico della natalità” promosso dal Forum delle Associazioni Familiari, a Roma. "E sulle risorse non spese per l’assegno unico non c’è stata un’interferenza con il reddito di cittadinanza", ha aggiunto. (Rer)