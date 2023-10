Donbass: Russia, forze ucraine hanno attaccato Donetsk con munizioni a grappolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate ucraine hanno lanciato da un sistema lanciarazzi multiplo due razzi con munizioni a grappolo contro la città di Donetsk alle 20:30 ora locale (le 18:30 in Italia). Lo ha riferito l'ufficio di rappresentanza della repubblica popolare di Donetsk presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell'Ucraina (Jccc). "È stato registrato un bombardamento da parte delle Forze armate ucraine in direzione della città di Donetsk alle 20:30", ha riferito l'ufficio di rappresentanza in una nota sul canale Telegram. Anche il sindaco di Donetsk, Alekseij Kulemzin, ha spiegato che ci sono disagi in tutte le zone della città e ha invitato i civili a non lasciare i rifugi. Secondo quanto riferito, tre dipendenti del quotidiano "Izvestija", presumibilmente degli operatori video, sono rimasti feriti mentre lavoravano sulla scena del bombardamento a Donetsk. I tre sono stati trasferiti in ospedale. "La troupe di 'Izvestija' è rimasta coinvolta mentre lavorava sulla scena del bombardamento a Donetsk. Tre operatori sono in ospedale", si legge sul canale Telegram del quotidiano russo. (Rum)