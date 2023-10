Famiglia: Blangiardo (Milano-Bicocca), 393 mila nati nel 2022 superati al ribasso nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 393 mila nati dell’anno scorso "probabilmente quest’anno verranno superati al ribasso". Lo ha detto Gian Carlo Blangiardo, docente presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, già presidente Istat, nel corso del convegno “Dal costo del figlio al valore sociale ed economico della natalità” promosso dal Forum delle Associazioni Familiari, a Roma. “Ancora una volta – ha spiegato - cerchiamo di fare il punto della situazione rispetto a un tema delicato che è quello della denatalità. I 393 mila nati dell’anno scorso probabilmente quest’anno verranno superati al ribasso. Quindi stiamo andando avanti in una situazione che sarà un problema da tanti punti di vista. Bisogna intervenire in fretta e con misure che aiutino chi vuole fare i figli a fare i figli che vorrebbero poter fare, eliminando le cause che non impediscono ma spostano i tempi fino a rinunciare. Ci sono tre C: il costo, la compatibilità rispetto al lavoro e la cura. Questi sono i tre elementi base che agiscono. Quando si parla di costo si parla in termini economici, di euro, e in termini di tempo. Il tempo, in una società come la nostra, che ha superato i bisogni essenziali, diventa un elemento importante. La presenza di un figlio, soprattutto per la mamma, è un forte condizionamento rispetto ai tempi della vita. E questo è un elemento importante da considerare”, ha concluso Blangiardo.(Rer)