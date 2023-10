Disabilità: Locatelli a Caivano, costruire percorsi inclusivi per ragazzi e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli è stata oggi a Caivano per incontrare Fabio Ciciliano, commissario straordinario per il territorio, la Commissione prefettizia per il Comune, le persone con disabilità, le famiglie e la Croce rossa. "Ho visitato il territorio e ascoltato le persone - spiega il ministro Locatelli -, sono convinta che insieme sia possibile costruire progetti virtuosi e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Il mio obiettivo è attivare, insieme alle famiglie e al mondo associativo, progetti e attività di inclusione per bambini, ragazzi e adulti con disabilità. Lo Stato ha portato un segnale determinante a Caivano, di legalità e trasparenza, di riqualificazione del territorio: è indispensabile agire anche attraverso lo sviluppo di buone pratiche che coinvolgano le persone, incoraggiando il protagonismo dei cittadini. Il 13 novembre tornerò a Caivano per iniziare a strutturare alcune proposte strutturali". "A Caivano si lavora per il recupero delle opere pubbliche, ma la vera sfida è la riqualificazione sociale della collettività. Ho parlato con tante famiglie e, alcune di queste, si sentono poco considerate. Questo non può accadere in un Paese civile. I cittadini devono avere la possibilità di muoversi in modo autonomo, di sentirsi assistiti e abbracciati dallo Stato", dichiara il commissario Fabio Ciciliano. (Rin)