Abruzzo: in Consiglio regionale voto unanime sui provvedimenti europei

- Nel pomeriggio di oggi, dopo la seduta straordinaria del mattino, si è tenuta la seduta ordinaria del Consiglio regionale. L'Assemblea legislativa si è espressa con voto unanime sui provvedimenti europei "Disposizioni sulla partecipazione della regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei". Indirizzi in materia europea per l'annualità 2023, relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo (fasi "ascendente" e "discendente"). Approvato a maggioranza il provvedimento amministrativo "Piano regionale di coordinamento alla realizzazione dei templi crematori". Voto favorevole anche per i provvedimenti amministrativi relativi ai Bilanci consolidati della regione Abruzzo per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Approvato il progetto di legge modifiche alla legge "Disposizione finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)". La legge è finalizzata a reperire le risorse per garantire il finanziamento del contributo in favore dei portatori di grave disabilità psichica e motoria per le spese sostenute, nel 2021 e nel 2022, per l'acquisto o il noleggio di ausili informatici e/o connessione a internet, pari a 64 mila euro. (Gru)